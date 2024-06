Estão ocorrendo muitos arrastões na Avenida Getúlio de Moura, em Olinda, Nilópolis, área do 20° BPM de Mesquita. O Segurança Presente na cidade de Nilópolis parece estar focado apenas em rechaçar motos e carros de aplicativo. É uma situação lastimável. A cabine do 20° BPM de Mesquita muitas vezes está vazia, sem nenhum policial presente. Ficamos com medo constantemente.