Na Av. Pastor Martin Luther King Jr, 12508, perto da estação Rubens Paiva, e na altura do número 4676, perto da estação Tomás Coelho, está sempre cheio de carros. É um verdadeiro caos. Tenho feito inúmeras reclamações pelo 1746, mas nada é resolvido. Preciso dirigir devagar para evitar ser assaltado e também para não colidir de frente com motoristas irresponsáveis que vêm com farol alto e alertas ligados.