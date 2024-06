O ator Ian McKellen, conhecido no Brasil pelo papel de Gandalf em, caiu do palco enquanto se apresentava com a peça shakespeariana, em Londres, na última segunda-feira, 17. McKellen perdeu o equilíbrio durante uma cena de luta, quando interpretava o personagem John Falstaff. Na terça, 18, pelas redes socais, o ator tranquilizou os seguidores e afirmou estar se recuperando, com boa previsão médica.

"Quero agradecer a todos por suas mensagens gentis de apoio. Desde o acidente na noite passada, os meus ferimentos foram diagnosticados e tratados por uma série de especialistas e enfermeiros que trabalham para o Serviço Nacional de Saúde. A eles, é claro, estou imensamente grato. Eles me garantiram que minha recuperação será completa e rápida e estou ansioso para voltar ao trabalho", disse.

Com o acidente, a peça foi interrompida e as apresentações seguintes foram canceladas.