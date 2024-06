Sepultada a 2ª vítima do tiroteio

José Carlos da Silva Miranda, de 64 anos, morador de Caxias, conhecido como 'Mirandão', segunda vítima fatal das balas perdidas do confronto entre criminosos e PMs na Linha Amarela, foi enterrado na tarde de ontem no Cemitério de Bongaba, em Magé. O homem estava sentado na parte de trás de um ônibus da linha 315 (Central x Recreio) quando foi baleado na cabeça no início da manhã de terça-feira, próximo à saída 7 da Linha Amarela, na altura do bairro de Bonsucesso. José Carlos trabalhava como montador de esquadrias de alumínio em uma empresa na Barra da Tijuca, e seguia para o trabalho quando foi atingido.