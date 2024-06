Incêndio atinge prédio

Um incêndio de grandes proporções atingiu um edifício em Copacabana, na manhã de ontem. O prédio, que fica no número 610 da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, uma das mais importantes do bairro, foi totalmente tomado pela fumaça das chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 21 moradores inalaram muita fumaça e precisaram de atendimento. Destes, 19 foram liberados na hora, outros dois foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul, para exames complementares. As vítimas não tiveram suas identidades divulgadas.

Ainda de acordo com os Bombeiros, o incêndio começou por volta das 9h30, e o prédio precisou ser totalmente evacuado. Mesmo depois de o fogo já ter sido controlado, equipes dos quartéis de Copacabana, Humaitá, Gávea e Centro permaneceram no local para trabalhos de rescaldo e, posteriormente, liberação dos apartamentos, o que aconteceu por volta das 14h.

"O foco do incêndio começou no térreo, próximo de uma lixeira. A fumaça acabou entrando na tubulação onde se guarda o lixo e atingiu todos os andares. Não houve danos nos apartamentos, mas sim pessoas que inalaram muita fumaça", explicou o major Fabio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Além dos Bombeiros, equipes da CET-Rio, da Guarda Municipal e da Polícia Militar estiveram no local para auxiliarem nos trabalhos.