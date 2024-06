Uma situação preocupante na Rua João Gualberto Braga, esquina com a Estrada do Mendanha, em Campo Grande: a calçada simplesmente não existe mais devido ao tempo, sendo coberta por um matagal. Mais de 100 mães passam por ali diariamente com suas crianças. Elas são obrigadas a caminhar pela rua, que é de mão dupla, aumentando muito o risco de serem atropeladas.