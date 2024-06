SBT exibia última entrevista de Chrystian quando morte do cantor foi anunciada

O cantor Chrystian, ex-integrante da dupla Chrystian e Ralf, deu sua última entrevista ao programa, do SBT, apresentado por Danilo Gentili. Curiosamente, a confirmação da morte do cantor, na noite da última quarta-feira, 19, aconteceu enquanto o programa ia ao ar. Em uma postagem no Instagram, Gentili confirmou que a gravação aconteceu na noite de terça, 18.

"Vejam só como são as coisas. Ontem mesmo gravei com Chrystian a entrevista que está passando agora na TV. Por coincidência ela foi pro ar praticamente no mesmo momento que anunciaram o seu óbito. Chrystian nos deu a honra de escolher o The Noite para celebrar 60 anos de carreira ao lado de seus queridos amigos Sérgio Reis e @renatoteixeira . Nos divertimos muito! Foi uma imensa alegria estar literalmente ao seu lado enquanto ele fazia pela última vez o que amava fazer: contar histórias, rir de piadas e cantar", escreveu.

Pelas redes sociais, os fãs se mostraram surpresos: "Caramba! Estava assistindo a participação dele agorinha no The Noite. Que Deus conforte a família e dê forças para esse momento", escreveu um espectador no X, antigo Twitter.

60 anos de estrada

Chrystian foi ao programa divulgar seu novo DVD, 60 Anos de Estrada, ao lado de Sérgio Reis e Renato Teixeira, que também participaram do projeto. Os dois prestaram homenagens ao amigo nas redes sociais: "Hoje não estou sorrindo como nesta foto. Só chorando de tristeza. Você já está fazendo falta, amigo Chrystian!", escreveu Sérgio Reis.

Renato Teixeira escreveu: "Chrystian foi um grande amigo. Compartilhou comigo muitos bons momentos e o momento mais difícil da minha vida também. Grande irmão, fraternal companheiro. Missão cumprida e muito bem cumprida. Vai em paz! Já sinto tanta saudade!".

Durante o programa, os cantores falaram sobre a influência da Jovem Guarda em suas carreiras. "A gente só gravava versões até que Roberto Carlos veio e gravou 'Splish Splash'. Começou com ele e o Erasmo criando as músicas deles, depois apareceram o Sérgio Reis com 'Coração de Papel', eu, que, como compositor, gravei 360 músicas. A Jovem Guarda lançou todo esse naipe de artistas", disse Chrystian.

O cantor também se emocionou ao falar sobre o transplante de rim que realizaria em outubro. A esposa do cantor, Key Vieira, seria a doadora. "Será em outubro... Tive uma emoção muito grande quando ela falou para o médico: 'Eu sou doadora'. Ele perguntou: 'Como é que você sabe?'. E ela respondeu: 'É muito simples, eu e o Crhystian somos um só'", disse, emocionado.

Legado sertanejo

Chrystian, ao lado do irmão, Ralf, formou uma das duplas mais influentes do sertanejo country/romântico dos anos 1990. Ficaram conhecidos nacionalmente por sucessos como Cheiro de Shampoo, Nova York e Sensível Demais - música composta por Jorge Vercillo que virou hit na voz dos goianos, sendo posteriormente gravada por Maria Bethânia.

A influência dos primeiros anos de carreira, quando Chrystian cantava em inglês, ressoam nas composições de sucesso da dupla: em Nova York, por exemplo, a temática do sertanejo urbano, que sonha em ir para os Estados Unidos, reflete a mudança pela qual a própria figura do sertanejo estava passando entre os anos 1980 e 1990, já longe dos campos e diretamente inspirado pela cultura norte-americana.

O artista estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.