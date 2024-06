'Infelizmente não conseguimos nos despedir', lamenta Ralf sobre morte repentina de Chrystian

"Infelizmente não conseguimos nos despedir", lamenta Ralf, sobre a morte de seu irmão, o cantor Chrystian, com quem fez dupla, em uma postagem em suas redes sociais, nesta quinta-feira, 20. Chrystian morreu na noite de quarta-feira, 19, aos 67 anos, após ser internado no Hospital Samaritano em São Paulo.

"Meu irmão querido Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir Mas tenho certeza que nosso Pai te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian", escreveu Ralf em seu Instagram, junto de uma foto dos dois, quando formavam a dupla sertaneja.

O primeiro disco da dupla de irmãos Chrystian e Ralf foi lançado em 1983, com regravações de outros cantores e compositores. Responsáveis por levar o gênero musical sertanejo para as telenovelas, emplacaram sucessos como a música Saudade, no folhetim Pacto de Sangue, de 1989, e de Mia Gioconda, de 1996, ambas da Rede Globo.

A dupla se separou em 2021, após 40 de carreira, quando Chrystian iniciou sua carreira solo.