Exposição sobre Salvador Dalí é prorrogada na Faap; saiba mais

A exposição Desafio Salvador Dalí foi prorrogada até o dia 01 de setembro, de acordo com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), que sedia o evento. Os visitantes podem interagir com quadros do pintor espanhol por meio da realidade virtual. São mais de 100 obras expostas, entre elas,(1931),(1951) e(1936).

A exposição - que já atraiu um público de 80 mil pessoas, segundo a instituição - conta com criações de Dalí que vão além da pintura, utilizando suportes como o cinema e até a publicidade. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 60.

Desafio Dalí

As obras expostas foram reunidas pela primeira vez no País. Originalmente, estão em catálogo por quatro museus diferentes pelo mundo, trazidos da Espanha sob licença da Fundação Gala-Salvador Dalí, fundada pelo próprio artista em 1983.

"Esta é uma oportunidade única de ver as obras mais importantes de Dalí reunidas em um único lugar - o que seria impossível fisicamente", explica Roberto Souza Leão, fundador do Instituto Totex, responsável pela organização da mostra. "São peças que estão espalhadas por mais de 20 museus e coleções particulares do mundo, selecionadas cuidadosamente para representar a produção mais importante de cada etapa da vida dele: desde a primeira exposição, coletiva, aos 16 anos, até a final."

A mostra é dividida em seis áreas expositivas. Na primeira, Descobrindo Dalí, paredes retroiluminadas contam a trajetória pessoal e exibem a produção do artista, contextualizando-as junto aos acontecimentos do século 20. A segunda, Dalí Poliédrico, oferece um vislumbre de seu multitalento, reunindo trabalhos em diversas áreas. Na terceira, está uma reprodução do ateliê do pintor em Port Lligat, uma isolada vila de pescadores localizada a poucas horas de Barcelona. Nas três etapas finais, é possível participar de uma inserção sensorial nos quadros de Dalí, conhecer as experiências estéticas e científicas do pintor e mergulhar em seu universo com óculos de realidade virtual.

Desafio Salvador Dalí

Ingressos: salvadordalisp.com.br

Bilheteria Oficial (sem cobrança de taxa de conveniência): FAAP (Rua Alagoas, 903 - Higienópolis, São Paulo - SP | Subsolo. Todos os dias das 9h às 19h)

Valor: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia-entrada)

Período: 01 de maio a 01 de setembro de 2024

Horário: 9h às 20h (última entrada às 19h), fechado às segundas-feiras, inclusive feriados.

Localização: MAB FAAP (Rua Alagoas, 903 - Higienópolis, São Paulo - SP)

Classificação etária: livre para todas as idades

Acessibilidade: local acessível para cadeirantes. Audiodescrição disponível para pessoas com deficiência visual.