Morre Donald Sutherland, lenda do cinema, TV e Presidente Snow de 'Jogos Vorazes'

Donald Sutherland, ator que marcou uma geração ao interpretar o vilão Presidente Snow na saga, morreu aos 88 anos nesta quinta-feira, 20. A notícia foi confirmada por seu filho, Kiefer Sutherland.

"Com o coração pesado, conto a vocês que meu pai, Donald Sutherland, faleceu. Eu o considero um dos maiores atores na história do cinema. Nunca assustado por um papel, bom, ruim ou feio. Ele amou o que fez e fez o que amava, e nunca se pode pedir mais do que isso. Uma vida bem vivida", escreveu em suas redes sociais.

Além do astro das séries 24 Horas, Sutherland deixa os filhos Roeg, Rossif, Angus e Rachel. Ele era casado com Francine Racette e tinha quatro netos.

Famoso pela sua participação em diversas produções, como M.A.S.H. e Orgulho Preconceito, foi vencedor do Emmy (com o filme Cidadão X, em 1995), Globo de Ouro (em 2003, por Bastidores da Guerra) e o Oscar honorário (em 2018).

De acordo com a revista Variety, o ator morreu após lutar "longamente contra uma doença".

