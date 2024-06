Agenda SP: fim de semana tem Best Of Rock And Blues e mostras de Artacho Jurado, Calder e Miró

São Paulo recebe uma programação variada de eventos neste final de semana. Dentre as exposições na cidade, o Instituto Tomie Ohtake recebe a mostra Calder + Miró, que explora a amizade e a relação entre as obras do escultor norte-americano Alexander Calder e do espanhol Joan Miró.

Também há uma nova exposição imersiva no MIS Experience. MOSAICO. Código itálico de uma arte atemporal reúne algumas das obras mais marcantes dos mosaicos italianos em celebração aos 150 anos da imigração italiana no Brasil.

Para os amantes de rock, há diversas opções de shows e festivais pela cidade. O Parque Ibirapuera recebe o Best of Blues and Rock, que, dentre as atrações, traz Zakk Sabbath, projeto de Zakk Wylde, histórico parceiro de Ozzy Osbourne. Pitty, Matanza Ritual e Massacration também têm apresentações marcadas.

O Itaú Cultural ainda promove mais uma Ocupação, desta vez do arquiteto Artacho Jurado. O arquiteto inovou ao pensar uma forma de cidade mais colorida, com cores e formas inusitadas e próxima do ócio e do descanso.

Confira todas as opções:

Shows

Sophia Chablau E Uma Enorme Perda de Tempo

20/6, quinta, 20h30 - A banda Sophia Chablau E Uma Enorme Perda de Tempo sobe ao palco do Casa Natura Musical para apresentar o disco Música do Esquecimento, de 2023, seu segundo álbum de estúdio. Formado em 2019 pelos integrantes Sophia Chablau, Téo Serson, Theo Cecato e Vicente Tassara, o grupo reflete sobre família, amor e as aventuras de ser jovem e ter uma banda no álbum. Música do Esquecimento teve a produção do pianista Vitor Araújo e da multiartista Ana Frango Elétrico. A apresentação vai contar com a abertura do grupo Tagolos Mangos. Onde: Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. Quanto: R$ 80/R$ 160.

Far From Alaska

21/6, sexta, 20h - A banda Far From Alaska faz uma apresentação da turnê 3, que promove seu terceiro disco de estúdio, Far From Alaska 3, no Sesc Santana. O álbum é a aposta da banda no formato eletrônico, com músicas cantadas em inglês. Formado em 2012 em Natal, no Rio Grande do Norte, o grupo reúne Emmily Barreto, Cris Botareli e Rafael Brasil. Onde: Sesc Santana - Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana. Quanto: R$ 50.

Hermeto Pascoal & Grupo

21/6, sexta, 21h; 22/6, sábado, 21h; 23/6, domingo, 18h - O músico Hermeto Pascoal faz três shows de lançamento do álbum Pra Você, Ilza, lançado no mês passado. O disco é dedicado à memória da mulher, Ilza, 24 anos após a partida dela. Ao todo, são 13 músicas inéditas extraídas de um caderno com 198 partituras, escrito entre 1999 e 2000. Ilza morreu alguns meses depois da última partitura ter sido escrita. Hermeto é acompanhado por uma banda formada por André Marques, Jota P, Itiberê Zwarg, Ajurinã Zwarg e Fábio Pascoal. Os ingressos online para as três apresentações já estão esgotados, mas ainda é possível comprar presencialmente nas unidades do Sesc. Onde: Sesc Vila Mariana - R. Pelotas, 141, Vila Mariana. Quanto: R$ 60.

Zeca Pagodinho

21/6, sexta, 22h; 22/6, sábado, 22h - O cantor Zeca Pagodinho chega com a turnê em celebração aos seus 40 anos de carreira no Espaço Unimed. A turnê começou em fevereiro no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, com a gravação de um DVD ao lado de nomes como Alcione, Seu Jorge e Xande de Pilares. São Paulo dá início às demais apresentações de Zeca, que também deve passar por cidades como Salvador, Recife, Belo Horizonte, além de promover um navio temático em dezembro. Os ingressos para o show no sábado se esgotaram em 48h. Ainda há entradas para a data extra, na sexta. Onde: Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 320/R$ 520.

Pitty

21/6, sexta, 00h - A cantora Pitty se apresenta pela primeira vez no Terra SP, casa de shows na zona sul. Com mais de 20 anos de carreira, a artista ostenta sucessos que marcaram o rock nacional no início dos anos 2000. Canções como Máscara, Admirável Chip Novo e Teto de Vidro devem fazer parte do setlist. Onde: Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande. Quanto: R$ 100/R$ 190.

Best of Blues and Rock

22/6, sábado, 14h - O festival Best of Blues and Rock, conhecido por mesclar gêneros como jazz, rock e blues entre as atrações, chega ao Parque Ibirapuera neste final de semana. Dentre os destaques, está a banda Zakk Sabbath, projeto de Zakk Wylde, histórico parceiro de Ozzy Osbourne. Além do grupo, Di Ferrero, CPM 22, Eric Gales e Joe Bonamassa se apresentam no festival. Onde: Plateia externa do Auditório Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera. Quanto: R$ 500.

Matanza Ritual e Massacration

22/6, sábado, 19h - Os amantes de heavy metal poderão presenciar, na Audio, um "duelo" entre dois dos grupos brasileiros mais reconhecidos pelo estilo: o Matanza Rital e o Massacration. As bandas se uniram para a turnê Mata e Amassa - The Crazy World Tour, que percorre o País. O show promete contrapor o rock áspero e agressivo do Matanza e o metal clássico do Massacration. Onde: Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda. Quanto: R$ 100/R$ 300.

Claudette Soares canta Chico Buarque

a cantora Claudette Soares faz um show com canções que marcam a vida e a trajetória do artista. A apresentação faz parte da programação CHICO 80, no MIS, e marca o lançamento do CD Claudette canta Chico. Haverá uma sessão de autógrafos com a cantora. Onde: Auditório MIS - Avenida Europa, 158, Jardim Europa. Quanto: R$ 10.

Terra Celta

23/6, domingo, 19h30 - A banda Terra Celta, pioneira do folk rock no Brasil, faz uma apresentação para promover seu novo single, Millennials, no Bourbon Street. Formado em Londrina, no Paraná, o grupo ficou conhecido por mesclar música irlandesa e escocesa com comédia. Onde: Bourbon Street - Rua Dos Chanés, 127, Moema. Quanto: R$ 65.

Erudito

Brincando em Cena - O espetáculo pretende aproximar o público infanto-juvenil à montagem de uma ópera. Ao todo, serão quatro sessões em que os espectadores poderão escolher, por meio de um jogo, quais obras serão executadas no dia. O elenco de cantores, formado por Alessandra Wingter, Luiza Girnos, Gustavo Lassen e Vinícius Cestari, vai decidir aleatoriamente o cenário para as obras. Brincando em Cena tem a direção musical de André Dos Santos, e a cênica, de Felipe Venâncio. Onde: Theatro São Pedro - R. Barra Funda, 171, Barra Funda. Quando: De 22/6 a 30/6. Sábados e domingos, 11h. Quanto: R$ 10.

Teatro

Parem de falar mal da rotina - A atriz Elisa Lucinda retorna com uma nova temporada do espetáculo Parem de falar mal da rotina. Fenômeno de público, o monólogo completa 22 anos em setembro e já ganhou até um livro. A peça trata do cotidiano como espaço de estreia e criatividade, e não repetição, para mostrar como a rotina é feita de escolhas. A direção é de Geovana Pires. Onde: Teatro Liberdade - Rua São Joaquim, 129, Liberdade. Quando: De 22/6 a 20/7. Sábados, 21h. Quanto: R$ 60/R$ 150.

As Aventuras de Mike - Inspirada na série de livros de Gabriel Dearo e Manu Digilio, o espetáculo infantil chega com duas apresentações no Teatro Sabesp Frei Caneca. A peça acompanha Nando e a Priminha Irritante em busca de Mike após o sumiço do amigo. As sessões contarão com a presença dos autores, que darão vida a cada um dos personagens. Onde: Teatro Sabesp Frei Caneca (Shopping Frei Caneca) - R. Frei Caneca, 569, Consolação. Quando: 22/6, sábado, 17; 23/6, domingo, 17h. Quanto: R$ 140/R$ 200.

Leão Rosário - É a última chance de assistir Leão Rosário, espetáculo concebido e protagonizado pelo ator Adyr Assumpção, que comemora 50 anos de carreira. A peça é inspirada em Rei Lear, de Shakespeare, com tradução de Millôr Fernandes, e na trajetória e obras de Arthur Bispo do Rosário. A trama também reflete sobre a ancestralidade africana e as diásporas negras. Onde: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo - Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Quando: Até 23/6. Quintas e sextas, 19h; sábados e domingos, 17h. Quanto: R$ 30.

O Avesso da Pele - Baseado no romance de Jeferson Tenório, o espetáculo do Coletivo Ocutá faz suas últimas apresentações em São Paulo. A trama acompanha Pedro, filho de um professor de literatura assassinado em uma abordagem policial. Dirigido por Beatriz Barros, O Avesso da Pele tem Alexandre Ammano, Bruno Rocha, Marcos Oli e Vitor Britto no elenco. Onde: Teatro da Universidade de São Paulo (TUSP) - Rua Maria Antonia, 294, Vila Buarque. Quando: Até 23/6. Sextas e sábados, 20h; domingos, 19h Quanto: Grátis (retirada 1h antes na bilheteria).

O Homem Que Queria Ser Livro - A cúpula do Theatro Municipal será transformada em biblioteca para receber o espetáculo O Homem Que Queria Ser Livro, protagonizado e idealizado por Darson Ribeiro. O espetáculo faz um trocadilho com as palavras "livro" e "livre" para abordar a vida de um homem que, ao buscar encontrar o sentido da vida após a morte de um ente querido, encontra um alicerce nos livros. A peça inclui a gravação de Coração de Luto, de Teixeirinha, interpretada à capella por Ney Matogrosso. O texto é de Flavio de Souza. Onde: Cúpula Do Theatro Municipal de São Paulo - Praça Ramos de Azevedo, s/n, República. Quando: De 24/6 a 26/6. Segunda a quarta, 20h. Quanto: R$ 33.

Musical

Um Grande Encontro - O Musical - Dirigido por Jarbas Homem de Mello e Túlio Rivadávia, o espetáculo Um Grande Encontro - O Musical estreia em São Paulo. A peça leva grandes canções da MPB ao palco e é inspirada na trilogia de álbuns O Grande Encontro, de Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Elba Ramalho e Zé Ramalho. A trama acompanha o casal Tom e Diana, que se vê ameaçado por Tião. O musical é uma idealização de Rose Dalney, Marcio Sam e Túlio Rivadávia, responsáveis por O Musical Mamonas e Em Busca do Balão Mágico. No elenco, nomes como Victor Medeiros, Marina Braga, Osmar Silveira, Márcio Sam, Marica Clara Aquino e Larissa Carneiro. Onde: Marte Hall São Paulo - R. Domingos de Morais, 348, Vila Mariana. Quando: De 21/6 a 1º/9. Sextas, 21h; sábados e domingos, 15h30 e 19h. Quanto: R$ 70/R$ 160.

Circo

Circus Experience - Em comemoração aos 10 anos do Teatro J Safra, São Paulo recebe o espetáculo circense Circus Experience. À frente das performances, está o clown Marcio Pial, que interpreta Pialito. O espetáculo também conta com apresentações de Thaina Feroldi na contorção, Cecília Dimitriev no bambolê, Lucas Lopes no malabarismo e Beatriz Mendes e Gabriel Manzini nas acrobacias. A direção é de Rodrigo Cauchioli. Onde: Teatro J. Safra - Rua Josef Kryss, 318, Parque Industrial Tomas Edson. Quando: 20/6, quinta, 20h. Quanto: R$ 40/R$ 80.

Exposições

Calder + Miró - O Instituto Tomie Ohtake traz uma exposição que explora a amizade e a relação entre as obras do escultor norte-americano Alexander Calder e do espanhol Joan Miró. Calder + Miró traz cerca de 150 obras, que incluem pinturas, desenhos, esculturas e fotografias. A mostra já esteve em cartaz em 2022 no Instituto Casa Roberto Marinho, no Rio de Janeiro. A curadoria é de Max Perlingeiro. Onde: Instituto Tomie Ohtake - Av. Faria Lima, 201, Pinheiros. Quando: De 21/6 a 15/9. Quanto: Grátis.

Ocupação Artacho Jurado - O Itaú Cultural promove mais uma Ocupação, desta vez explorando a trajetória do arquiteto Artacho Jurado. A mostra apresenta fotos, desenhos, maquetes, vídeos e documentos para traçar um panorama pela vida e obra de Jurado. O arquiteto inovou ao se contrapor ao aspecto cinzento das metrópoles ao imaginar construções com cores e formas construtivas inusitadas. Onde: Itaú Cultural - Av. Paulista, 149, Bela Vista. Quando: De 20/6 a 15/9. Quanto: Grátis.

Léa Garcia - 90 anos - É a última chance de assistir à mostra especial do Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo (CCBB SP) em homenagem a Léa Garcia, uma das figuras mais importantes do cinema nacional. A programação traz os longas Feminino Plural, Ladrões de Cinema, O Forte, Compasso de Espera, A Noiva da Cidade e A negação do Brasil. Confira os horários aqui. Onde: CCBB SP - Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Quando: Até 23/6. Quanto: Grátis (ingressos online pelo site).

Literatura

Vamos falar de... Literatura Irlandesa - Em celebração ao Bloomsday, o único feriado do mundo dedicado a um livro, a Fundação Maria Luisa e Oscar Americano realiza um encontro sobre literatura irlandesa. A programação conta com discussões sobre os autores James Joyce, William Yeats e Lady Gregory com a presença de convidados como a atriz Bete Coelho e o escritor Caetano W. Galindo. Nos debates, o evento deve explorar o trabalho de Bernardina Pinheiro, única tradutora de Ulisses, de Joyce, na América Latina. Confira a programação completa aqui. Onde: Fundação Maria Luisa e Oscar Americano - Avenida Morumbi, 4.077, Morumbi. Quando: 22/6, sábado, das 10h30 às 17h. Quanto: R$ 180.

Passeio

Festa Junina da Diversidade no Museu da Língua Portuguesa - O museu no bairro da Luz promove, no próximo sábado, um evento que celebra as festas juninas e o Mês do Orgulho da Diversidade Sexual e de Gênero. Além de quadrilhas, comidas e bebidas típicas, a Festa Junina da Diversidade terá a drag queen Cilindra como mestre de cerimônias e apresentações musicais. Todos os artistas convidados são da comunidade LGBT+. Onde: Museu da Língua Portuguesa - Praça da Língua, s/nº, Luz. Quando: 22/6, sábado, das 13h às 17h. Quanto: Grátis.