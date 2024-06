Quadrilha desmantelada

Segundo o delegado Felipe Santoro, os presos foram reconhecidos pelas vítimas. "A gente não tem qualquer dúvida de que fazem parte dessa organização criminosa que vem extorquindo reiteradamente os motoristas aqui na Ilha do Governador". Com as prisões, o esperado é que motoristas de aplicativo voltem a circular com tranquilidade na região, já que não há qualquer restrição de circulação e nenhum alerta que impossibilite a atuação na localidade". Santoro também explicou que a organização está sendo desmantelada para que não surjam novos criminosos.