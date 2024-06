Presos bandidos que pediam 'pedágio'

A Polícia Civil realizou, na manhã de ontem uma, operação no Morro do Dendê, para prender traficantes acusados de extorquir motoristas de aplicativo na Ilha do Governador. Na ação, três criminosos foram capturados: Leonardo Rodrigues Pereira, vulgo 'Dogão', Anderson dos Santos Barbosa e Leonardo Alves dos Santos, conhecido como 'Valoroso'.

De acordo com as investigações, os alvos pertencem à facção Terceiro Comando Puro (TCP) e atuam como narcomilicianos na região, comercializando drogas e extorquindo motoristas por meio de ameaças com armas, homicídios e tortura das vítimas. Os criminosos lucram com a cobrança ilegal de "taxas", para tentar controlar o serviço de transporte por aplicativo na região.

Os motoristas eram abordados por motociclistas envolvidos com o crime e levados para o interior da comunidade. Lá, traficantes iniciavam uma série de extorsões em troca da liberação para atuar na Ilha.

"Depois que o motorista cedia a essas exigências, eles então entregavam adesivos para que eles não fossem mais abordados pelos criminosos e assim estariam, na visão deles, habilitados ou permitidos a circularem na região", destacou o delegado Felipe Santoro, delegado titular da 37ª DP (Ilha do Governador).

Agentes da 37ª DP foram responsáveis pela ação, batizada de operação "Bandeira Livre", que visava cumprir cinco mandados de prisão preventiva. Policiais das delegacias do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC); Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) também participam.