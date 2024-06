A Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo passou a operar com restrições na manhã desta sexta-feira, 21, devido a uma falha elétrica. De acordo com a concessionária ViaQuatro, a circulação dos trens ficou suspensa no trecho entre as estações Butantã e Vila Sônia, que ficam na zona oeste da capital.

A concessionária responsável pela linha foi procurada pela reportagem, mas não informou sobre o restabelecimento do serviço. No painel do site da ViaQuatro, a operação aparece como normalizada. O problema no sistema de energia começou por volta das 10h. Somente o trecho entre as estações Butantã e Luz, no centro, estava funcionando.