Lula confirma que governo vai explorar a Margem Equatorial

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou que o governo vai explorar a Margem Equatorial, operação defendida pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e pela atual presidente da Petrobras, Magda Chambriard. A declaração ocorreu em entrevista à Rádio Mirante News FM, do Maranhão, nesta sexta-feira, 21.

"Nós vamos explorar a Margem Equatorial", disse o presidente. "Por enquanto, não é explorar. O que nós queremos é fazer um processo de medição para a gente saber se tem e qual a quantidade de riqueza que tem lá embaixo."

Lula afirmou que o governo vai estudar a presença de pré-sal na Margem Equatorial e enfatizou: "Pode ficar certo de que vamos explorar."

Em relação à proximidade com a Foz do Amazonas, o presidente argumentou que há uma "distância enorme" entre as duas regiões.

"Quando a gente fala da Margem Equatorial, o pessoal fala: mas é perto da Amazônia. É o seguinte: são 575 quilômetros da margem do Amazonas", disse Lula. "Uma distância enorme."

Em janeiro, a Petrobras havia anunciado a conclusão da primeira perfuração na Margem Equatorial e disse ter descoberto a presença de petróleo. Em abril, a estatal identificou uma nova reserva.

A Margem Equatorial se estende pelo litoral brasileiro do Rio Grande do Norte ao Amapá e, segundo o governo, é uma região geográfica de potencial exploratório para o setor de óleo e gás.