SANTO DO DIA

São Tomás More São João Fisher: Dois santos e mártires ingleses que viveram no século XVI. Ambos defenderam a fé católica, mesmo enfrentando grande oposição e perseguição durante o período da Reforma Protestante na Inglaterra. São Tomás More foi um advogado e político que ocupou cargos no governo do rei Henrique VIII. Se recusou a apoiar o divórcio do rei e a sua autoproclamação como líder supremo da Igreja da Inglaterra. São João Fisher era bispo de Rochester e também se opôs à separação da Igreja da Inglaterra do papado. Dependeu o Papa e recusou-se a prestar juramento ao rei como chefe supremo da igreja.