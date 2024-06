Bairros do Rio receberam o projeto 'Caminho da Leitura'

Entre 11 e 15 de junho, os bairros Gamboa, Méier, Engenho de Dentro e Botafogo receberam o projeto gratuito 'Caminho da Leitura'.

O projeto consistiu na confecção e distribuição de estruturas de bibliotecas móveis, com doação de materiais. Além disso, foram realizadas 12 oficinas de contação de histórias e de leitura.

Foram entregues 12 estruturas, cada uma com 10 jogos e brinquedos, 20 fantoches de mão em feltro e 60 livros infantis clássicos e obras literárias brasileiras infantis, sendo 20 títulos em braile.

As oficinas mexeram com as emoções imediatas do espectador, unindo as crianças ao artista. No total, 3.347 crianças participaram.

Patrocinado por Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e AMIL, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Lei do ISS), o projeto foi realizado nas seguintes instituições: Escola Municipal Benjamin Gallotti, Ong Ação Gamboa, Ong Sparta do Morro da Providência, E. M. Isabel Mendes, E. M. Professor Augusto Paulino Filho, Edi Jardim de Infância Mauricio Cardoso, E. M. México, E. M. Francisco Alves, E. M. Augusto Frederico Schmidt, E. M. Edgard Sussekind de Mendonça, E. M. Londres e Instituto Entre o Céu e a Favela.