Com as mudanças no trânsito no centro de Nova Iguaçu, a prefeitura da cidade deslocou os moradores do bairro K11 para um ponto de ônibus na esquina das ruas Lopes Trovão e Coronel Francisco Baroni. Este ponto de ônibus não possui cobertura, nem bancos para sentar, e está rodeado de mato. As pessoas não conseguem esperar os ônibus com conforto e acabam sentando nos degraus de uma escada próxima.