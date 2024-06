Parque Pavuna é inaugurado

Com uma área de 17 mil metros quadrados, os cariocas ganham um novo espaço de lazer e entretenimento ontem, com a inauguração do Parque Carioca Pavuna, nas proximidades do Chapadão, na Zona Norte do Rio.

O local era um terreno baldio, usado de maneira improvisada pelos moradores para jogos de futebol. Com a transformação, dá lugar a um espaço com quiosques, quadras esportivas, área infantil e de convivência.

Isabela Catharine, 31 anos, aproveitou o belo dia de sol para levar a filha Mirella, 5, para conhecer o parque. "Esse parque vai ser uma distração para as crianças que moram aqui perto e que não têm condições de ir para outro lugar. A Mirella está gostando muito da companhia dos coleguinhas e dos brinquedos. Ela quer também conhecer a torre de água", disse.

O grande destaque fica por conta de uma torre d'água com iluminação de quase 22 metros de altura, que ajudará a trazer frescor para os frequentadores. Além disso, o espaço conta uma Nave do Conhecimento para capacitar a população para o mercado de trabalho. A Nave da Pavuna contará com ambientes multiuso interativos de alta tecnologia.