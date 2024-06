São João Batista: Hoje é celebrada a natividade de São João Batista e, dia 29 de agosto, é celebrada a memória do seu martírio. Não há nenhum outro santo que a Igreja celebra os dois acontecimentos, celebra, geralmente apenas o 'nascimento para o céu'. São João Batista foi o precursor de Cristo, ou seja, o último dos profetas do Antigo Testamento. Sua missão foi preparar os corações do povo para a vinda iminente do Messias, chamar a todos para uma vida de santidade.