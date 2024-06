Paul McCartney: afinal, o que está incluso no pacote VIP de mais de R$ 7 mil

O cantor Paul McCartney retornará ao Brasil em outubro para dois shows da turnê, em São Paulo e Florianópolis. De acordo com o anúncio da produtora, os ingressos entram para a venda geral nesta quarta-feira, 26, e vão de R$ 225 até R$ 7.290, no pacote exclusivo Hot Sound.

A Eventim, responsável pela venda dos ingressos na plataforma online, tanto para o show em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 15 de outubro, quanto para o de Florianópolis, Santa Catarina, na Ressacada, em 19 de outubro, destrinchou o pacote Hot Sound para os interessados.

A pré-venda dos ingressos, de forma online, começa na terça-feira, 25, às 10h, mas é apenas para os membros do fã-clube do artista. Já a venda geral é iniciada ao meio-dia da quarta-feira, 26.

Afinal, o que está incluso no Hot Sound, pacote VIP de R$ 7.290 do de Paul McCartney no Brasil

Um ingresso para a Pista Premium;

- Acesso para a passagem de som de Paul McCartney, que ocorre antes do show;

- "Pré-show" - serviço de recepção e hospitalidade oferecidos pela produtora do evento para os pagantes;

- Merchandising oficial da turnê Got Back Tour;

- Credencial laminada colecionável;

- Equipe de check-in no local.

A Eventim também traz a seguinte explicação sobre o ingresso e entrada antecipada:

"O comprador será contatado via e-mail aproximadamente 1 semana antes do show com todos detalhes sobre a retirada do seu ingresso e kit. Os elementos do seu pacote não são reembolsáveis e não podem ser transferidos. Não serão aceitos reembolsos em nenhuma circunstância. Todos os compradores do Hot Sound Package deverão estar atentos aos horários de check-in pois todos entrarão juntos no local do show. Não será permitida saída e retorno ao local do show. A passagem de som é feita antes da abertura dos portões para o público geral, então se programe para chegar ao local do show com antecedência. O merchandising será distribuído apenas no dia do show. O merchandising não poderá ser retirado ou enviado após a data do show. O estacionamento não está incluso no pacote. Os itens colecionáveis do seu pacote, como o merchandising e a credencial laminada, não são válidos para acesso ao show ou qualquer área de backstage."

Há ingressos para o show a partir de R$ 225 (meia entrada). O ingresso mais caro, que dá acesso à pista premium em frente ao palco do artista, custa R$ 990 (inteira).