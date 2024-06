Cofundador do Nirvana cria banda e lança partido político não 'convencional': 'Novo caminho'

Ex-integrante da banda Nirvana, Krist Novoselic anunciou o lançamento de um novo partido político chamado Cascade. Em entrevista à KOMO-TV, ele explicou que o partido não faz parte das ideologias democratas e republicanas. "Não é apenas um partido convencional. Estamos tentando fazer algo diferente, estamos tentando ser seminais, estamos tentando abrir um novo caminho."

O cofundador do Nirvana ainda disse que a banda, que acabou há 30 anos, espelha objetivos de seu novo partido. Novoselic ressaltou que pretende realizar convenções. Ele até criou uma nova banda, a Bona Fide.

"Precisamos obter mil assinaturas válidas para nos qualificarmos como um partido, então esses shows são realmente convenções políticas, mas não haverá quase nenhum discurso do palco. Não vamos subir lá e atrapalhar as pessoas com um monte de retórica. Basicamente, assine a petição se quiser ver um novo partido no Estado de Washington", ressaltou.

Nos Estados Unidos, um partido político só é válido se tiver um candidato a presidente, mas o músico explicou que esse não é o objetivo do Cascade. "As regras dizem que precisamos ter uma chapa presidencial, mas estamos determinados a não estar na cédula de 2024 e, se isso for adiante, temos tudo alinhado porque não há autoridade estatuária para essa regra."

A primeira apresentação de Bona Fide aconteceu na última quinta-feira, 20, em Seattle. No sábado, o grupo realizou um show em Aberdeen, no festival Make Music Day. Além de Novoselic, Mark Pickerel, Kathy Moore, Jennifer Johnson e Jillian Raye também fazem parte da banda.