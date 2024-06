Loja vende panela de pressão a R$10 e pessoas são pisoteadas

Na última sexta-feira (21), uma promoção de inauguração causou tumulto em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Para atrair clientes no primeiro dia de funcionamento, a loja anunciou diversos produtos a preço de custo, entre os quais chamava atenção panelas de pressão sendo vendidas por R$ 10. A demanda foi enorme e resultou em uma confusão generalizada, com pessoas pisoteadas e brigas entre clientes.



Nas redes sociais, muitos manifestaram insatisfação com o estabelecimento. “Os gerentes não souberam administrar e deu nisso; foram doze pessoas pisoteadas e teve uns funcionários feridos”, afirmou um internauta. “Mais cheio que Engenhão em dia de jogo”, brincou outro. “Me arrumando pra passar sufoco e humilhação na inauguração”, brincou um terceiro. Veja!

VEJA: Atacadão em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, vende panela de pressão por 10 reais e multidão invade o local, com pessoas pisoteadas, dentaduras perdidas e até troca de socos. pic.twitter.com/Ai5QL3MTgM — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) June 23, 2024