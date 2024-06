PM quebra tudo na Pedreira

A Polícia Militar realizou, ontem, uma operação no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio. Ao todo, dois homens foram presos na ação, que terminou com armas e drogas apreendidas.

Na comunidade da Quitanda, que faz parte da Pedreira, agentes do 41º BPM (Irajá), com apoio de militares do 9º BPM (Rocha Miranda), destruíram uma 'seteira' — estrutura usada por criminosos para apoiar armas e atirar — no local conhecido como Rampa 14.

Dois homens foram detidos em flagrante com dois fuzis. Diversas drogas também foram recolhidas. Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à 39ª DP (Pavuna), onde a ocorrência foi registrada. A quantidade de entorpecentes não foi divulgada.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, devido à operação, o Centro Municipal de Saúde (CMS) Portus e Quitanda e o CMS Sylvio Frederico Brauner suspenderam as atividades externas, como visitas domiciliares. No entanto, o atendimento dentro das unidades aconteceu normalmente. Os hospitais estaduais não tiveram os serviços afetados pela ação.