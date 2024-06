É decepcionante o vandalismo nos trens do Rio de Janeiro e a falta de repreensão das autoridades em toda a cidade. Esta semana, presenciei mulheres urinando no último vagão enquanto o trem estava em movimento, além de várias pessoas fumando e quebrando os vidros das portas durante a viagem. É urgente que as autoridades tomem medidas efetivas para combater esses atos de vandalismo.