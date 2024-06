Yasmim Cruz: A Ascensão de uma Jovem Campeã de Jiu-jitsu

De Macaé para o Mundo: Yasmim Cruz, "A menina de comunidade, conquista mais uma" Foto: Divulgação

Yasmim Cruz, residente no bairro Lagomar em Macaé e aluna dedicada do Professor João Santos na academia JSBJJ, alcançou mais uma marca histórica em sua carreira no último domingo (23). Com apenas 12 anos de idade, ela sagrou-se Tetracampeã Brasileira de Jiu-jitsu pela renomada federação IBJJF, em São Paulo, após uma jornada de três lutas impecáveis.Desde 2022, Yasmim tem dominado sua categoria, mantendo uma invencibilidade notável nos principais campeonatos de jiu-jitsu ao redor do mundo. Seu sucesso não se limita apenas aos tatames nacionais; ela agora se prepara para desafios internacionais, com o próximo objetivo de competir no Europeu ainda este ano.A jovem atleta atribui parte de seu sucesso ao apoio crucial do bolsa atleta e à dedicação contínua de seus fãs e seguidores. Para acompanhar de perto o progresso de Yasmim e suas próximas conquistas, você pode segui-la em suas redes sociais @Yasmimcruzjj.