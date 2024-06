Iza se emociona ao receber homenagem do namorado no 'Encontro': 'Me sinto muito abençoada'

Iza foi surpreendida pelo namorado, Yuri Lima, durante odesta terça-feira, 25. O jogador de futebol aproveitou a ida da cantora ao programa para mandar um recado especial para ela.

"Oi, minha preta. Você sabe que eu não sou muito bom com isso aqui, mas pra falar de você é muito fácil. Eu sou muito grato e muito sortudo de ter você na minha vida. Em ter você como mãe da minha filha. Eu te amo muito! Eu sou cada vez mais apaixonado. Me espera, que eu estou te esperando também. Te amo", disse ele.

Com os olhos marejados, Iza correspondeu ao 'te amo' do amado e também se declarou: "Viramos três. Eu me sinto muito abençoada por poder dividir a minha vida com ele, por saber que ele é um cara incrível. Que alívio que dá saber que o pai da minha filha é um cara incrível e que sonhou isso tanto quanto eu. A gente está realizando esse sonho junto".

Ainda durante o Encontro, Iza comentou como está sendo passar pelo terceiro semestre de gestação. "Estou começando a sentir falta de ar, meu pé está inchando, estou mais lenta. Minha memória foi embora. E eu não fazia ideia que isso acontecia. Minha rotina mudou muito". Ela também disse que está realizando menos shows, já que as viagens lhe cansam muito.

Iza fará parceria inédita com Ludmilla

Na noite desta terça-feira, 25, Ludmilla lançará uma parceria inédita com a cantora, no projeto LudSession.

Uma prévia do lançamento foi exibida durante o programa Mais Você desta terça, 25: "A gravidíssima Iza está linda por sinal. A música está no quarto volume do álbum Lud Session. Essa é uma parceria inédita. Obrigada, meninas, por deixar a gente dar esse spoiler cedo", disse Ana Maria Braga ao exibir parte da canção Morrer de Viver.