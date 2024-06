Áudio: Influenciador debocha de filha com paralisia cerebral e chama doadores de trouxas

O influenciador Igor Viana, de 24 anos, está sendo investigado pela polícia civil por suspeita de maus-tratos contra a filha Sophia, de 2 anos, portadora de paralisia cerebral. Além disso, ele e a mãe da menina, a também influencer Ana de Santi, são acusados de desviar recursos de doações destinadas ao tratamento da criança. “Eu não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas mandavam para minha conta, né? Minha filha não tem Pix. Então, se eles foram trouxas, a culpa não é minha”, afirmou Igor em áudio que circula nas redes socias. O rapaz, que mora em Anápolis (GO), a 55 km de Goiânia. ganhou notoriedade na web mostrando a rotina de Sophia.



Na gravação, o influencer nega os crimes e afirma que não pode ser obrigado a usar todo o dinheiro arrecadado com a criança."Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha. Eu também tenho necessidades a serem supridas. Também sou um ser humano”, prosseguiu o influencer. Em outro trecho, ele debocha da menina. "Eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema. Já arrumei tanto problema por causa dessa menina, já gastei tanto dinheiro e ainda é gente enchendo meu saco na internet”, disse.



Nesta terça-feira (25), o Conselho Tutelar de Anápolis retirou de Igor os cuidados da filha, que foi levada para a casa da avó paterna. Durante o processo, o pai está proibido de manter contato com Sophia. As investigações começaram em 19 de junho, após denúncias serem feitas na delegacia de cidade por pessoas incomodadas com a forma que o influenciador tratava a menina nos vídeos. Segundo a polícia. Igor e a mãe da criança serão intimados a depor para prestar esclarecimentos. Até o momento da publicação desta reportagem, eles ainda não haviam se pronunciado oficialmente sobre o caso.



Influenciador Igor Viana, que é pai da Soso, e pedia doações pra ajudar a cuidar da filha que tem paralisia cerebral, revolta a internet ao chamar doadores de trouxas e dizer que as vezes tem vontade largar a criança na porta do orfanato pic.twitter.com/utayKsLbRc — Linguarudos (@linguarudos__) June 25, 2024