Dois inquéritos foram abertos para apurar o caso

De acordo com a corporação, agentes do 40º BPM (Campo Grade) foram acionadas após a policial militar relatar a agressão. A 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), através do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, instaurou um procedimento apuratório sobre o caso. A investigação também segue, em paralelo ao trabalho da PM, na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande.

Em nota, a Polícia Civil informou que representou pela prisão temporária do autor por tentativa de feminicídio, e o pedido foi deferido pela Justiça. A instituição confirmou ainda que o oficial já tinha histórico de violência doméstica.

No termo de declaração conta que as agressões começaram ainda durante o curso de formação de oficiais que ambos fizeram, de 2011 até 2014. Depois terminaram e retomaram o relacionamento.