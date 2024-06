Cadê os ônibus alimentadores do BRT nas noites do Rio de Janeiro? As linhas 884 e 872, no sentido Sepetiba, desaparecem após as 22h, deixando os passageiros sem opção de transporte. Enquanto isso, os ônibus no sentido Campo Grande continuam a aparecer a cada 20 minutos. Isso causa grande transtorno para quem precisa retornar para casa tarde da noite.