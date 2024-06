Gostaria de denunciar o treinamento dos paraquedistas, pois as aeronaves passam sobre as casas nos bairros próximos à área de saltos. Elas voam tão baixo que quase arrancam os telhados, deslocam antenas, e causam barulho. Isso ocorre a qualquer hora do dia, muitas vezes até as 23h. Os bairros mais afetados são Marechal Hermes, Honório Gurgel, Rocha Miranda, Turiaçu e Madureira. Pedimos socorro!