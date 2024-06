Giovanna Ewbank usou suas redes sociais na terça-feira, 25, para mostrar seu novo carro luxuoso. A atriz comprou um veículo do modelo Mitsubishi Pajero Sport preto, que pode custar mais de R$ 415 mil.

"Comprei um carro novo porque precisava de um carro que fosse forte para ir para o rancho. Escolhi um carro e me falaram: 'Seu carro está na porta'. Chegou", contou ela em uma sequência de stories.

Ela mostrou o veículo que veio com um grande laço vermelho em cima. "Eu sempre sonhei em ganhar um carro com um laço. No caso, eu comprei, não ganhei", completou.