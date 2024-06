Desentendimento em academia de Belo Horizonte termina em pancadaria

Um vídeo em que dois homens aparecem trocando socos em uma academia de ginástica viralizou nas redes sociais esta semana. O caso aconteceu na segunda-feira, 23, na academia D2, que fica na Rua da Bahia, no centro de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, uma viatura foi chamada por funcionários do estabelecimento às 19h30 para atender a uma ocorrência de "vias de fato" e "agressão".

Ao chegar no local, a polícia conversou com um dos homens envolvidos na briga, de 20 anos, e uma funcionária da academia para registro de ocorrência. O segundo homem envolvido, cuja idade não foi revelada, não quis aguardar a chegada da viatura e foi embora.

De acordo com o homem que registrou o boletim de ocorrência, ele frequenta o estabelecimento "há algum tempo" e conheceu o outro envolvido no próprio local. Eles conviveram pacificamente por um período até que, um dia, tiveram um desentendimento e deixaram de se falar.

Na segunda-feira, ainda segundo o autor do B.O., o outro homem teria começado a observá-lo e se comportar em tom de "deboche" em relação ao adversário. Posteriormente, se aproximou fisicamente do rapaz de 20 anos e começou a discutir verbalmente com ele, até que a briga se tornou física. Com a ajuda de outros alunos e funcionários, os dois foram separados.

A funcionária da academia disse à polícia que não houve danos aos equipamentos de ginástica. Nas redes sociais, o estabelecimento emitiu uma nota de esclarecimento dizendo que "tomou todas as medidas cabíveis em relação ao fato ocorrido em suas instalações", entre elas a "suspensão da entrada dos dois envolvidos".

A Academia D2 Fit também disse que, em 20 anos de funcionamento, "nunca teve um episódio desse tipo" e e esforçará para que isso não volte a se repetir. A reportagem não conseguiu identificar e contatar os envolvidos na briga.