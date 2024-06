SANTO DO DIA

Nossa Senhora do

Perpétuo Socorro

A origem dessa devoção remonta ao século XV, quando um ícone bizantino foi colocado em um santuário em Roma, na igreja de São Mateus. O ícone, conhecido como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, começou a atrair fiéis que buscavam a intercessão de Maria em suas necessidades e tribulações. A imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é considerada um símbolo de esperança, consolação e auxílio em momentos difíceis. Maria, sob o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é vista como uma mãe amorosa e compassiva, sempre pronta para nos socorrer em nossas aflições. Muitos santuários e igrejas são dedicados a essa devoção.