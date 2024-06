Aquela região, onde será construído o novo estádio do Flamengo, no Gasômetro, já enfrenta um trânsito insuportável em dias normais por conta do acesso à Ponte Rio-Niterói. Com a construção do estádio, a situação vai piorar significativamente. Em dias de jogos ou shows, o trânsito vai se tornar caótico, dificultando ainda mais a mobilidade. Que loucura!