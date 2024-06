'Golpe de estado' em Tandera

Juninho Varão era considerado um dos homens-fortes de Danilo Dias Lima, o 'Tandera', mas após um golpe, passou a controlar a milícia que atua em bairros como Cabuçu, Palhada, Valverde e Grão Pará, em Nova Iguaçu. No município, ele disputa o controle de territórios com o grupo de Luís Antônio Braga, o Zinho, que está preso desde dezembro do ano passado, quando se entregou à Polícia Federal (PF). Segundo investigações, ele mantinha uma aliança com Tauã Oliveira, o Tubarão, morto em fevereiro deste ano, e por isso é um dos nomes investigados como sucessor do miliciano.