SANTO DO DIA

Santo Irineu de Lyon: Um dos mais importantes teólogos e líderes da Igreja primitiva. Recebeu uma sólida formação teológica e espiritual, tornando-se discípulo do bispo Policarpo, que, por sua vez, havia sido discípulo do apóstolo João. Como bispo de Lyon, no sul da Gália (atual França), Irineu enfrentou os desafios das heresias e divisões internas que ameaçavam a unidade da Igreja. Escreveu 'Contra as Heresias'. Essa obra enfatizou a importância da tradição apostólica como um critério para discernir a doutrina cristã. Santo Irineu era conhecido por seu zelo pastoral e por sua defesa da paz e da unidade na Igreja.