Na Rua Frei Bento, esquina com Rua Fernandes Marinho, no bairro de Oswaldo Cruz, na Zona Norte. Solicitamos com urgência a reposição da caixa de ralo retangular, que foi furtada por usuários de drogas e precisa ser substituída. A falta desta estrutura compromete a conservação da via e representa um sério risco de acidentes para os pedestres e veículos que transitam na área.