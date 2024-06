Moradores da Rua Duarte de Azevedo, no bairro Turiaçú, solicitam urgentemente as seguintes melhorias: podas adequadas nas árvores altas ao longo da via para garantir a segurança e a estética da rua, substituição das luminárias atuais por LED, visando economia de energia e maior eficiência luminosa e intervenções para melhorar as calçadas ao longo de toda a extensão da rua, garantindo acessibilidade e segurança.