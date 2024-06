Gostaria de solicitar à Comlurb uma varredura na Estrada Marechal Mallet, em Magalhães Bastos, pois está realmente abandonada. A via está cheia de lixo jogado no chão. Se ocorrer uma chuva, a chance de entupir os bueiros e alagar a via é grande. Este é um risco calculado, e é melhor prevenir. A limpeza regular é essencial para evitar esses problemas.