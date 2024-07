Santo Aarão:

Reconhecido como o irmão mais velho de Moisés e um líder importante durante o Êxodo dos israelitas do Egito. Seu papel é destacado principalmente no Antigo Testamento da Bíblia, onde ele serve como o primeiro sumo sacerdote dos israelitas. Aarão nasceu em uma época de grande opressão para os hebreus no Egito. Já adulto, Aarão se juntou a Moisés após um encontro com Deus na sarça ardente. Aarão foi escolhido por Deus para ser o porta-voz de Moisés devido à sua habilidade oratória.