Nova moradia, nova vida para a comunidade do aço

A comunidade do Aço, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, recebeu ontem as primeiras unidades do conjunto habitacional do programa Morar Carioca. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o prefeito Eduardo Paes (PSD) participaram da inauguração de três dos 44 blocos previstos no projeto e entregaram 16 apartamentos a famílias da região.

O programa prevê a construção de 704 unidades residenciais, beneficiando cerca de quatro mil pessoas. Divididos em 44 prédios com quatro andares e quatro apartamentos por pavimento — totalizando 16 unidades por bloco — as moradias têm 50m² e contam com dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e varanda. Todas as 16 unidades inauguradas ontem foram entregues mobiliadas aos novos moradores.

As obras do Morar Carioca do Aço começaram em maio de 2023 e ainda não estão 100% concluídas. Segundo a Prefeitura do Rio, outros dois blocos serão finalizados nas próximas semanas. A expectativa é que 18 prédios sejam entregues até dezembro e que todas as unidades sejam finalizadas até 2026.

"Tenho grande prazer em entregar uma casa. Por isso, estou aqui. Temos de acabar com o preconceito de que pessoas mais pobres gostam de coisas ruins, de qualidade inferior. O Eduardo está sempre pedindo dinheiro. E digo: quem quer dinheiro do governo federal não tem de fazer discurso, tem de apresentar projeto. E ele vem sempre com um projeto e a gente sabe que cada real aplicado no Rio é em favor do povo", afirmou Lula.