Surgiu após um temporal

A Comunidade do Aço surgiu há mais de 50 anos, após uma tempestade que atingiu o Rio, em 1967. Para abrigar as vítimas, foi construído um conjunto habitacional chamado Vila Paciência. Com o passar dos anos, o número de famílias foi aumentando. Vivendo em situações precárias, elas eram acomodadas em casas provisórias, apelidadas de casas-vagões, que acabou dando o nome de Favela do Aço.

"Fui pela primeira vez aos vagões em 2020 e o meu primeiro sentimento foi de muita vergonha. Aí, decidi que se voltasse a prefeitura, essa ia ser a primeira obra do meu governo. E aqui estou, três anos e meio depois, entregando as primeiras unidades mobiliadas. A medida que as famílias vão saindo dos vagões, vamos demolindo a favela e construindo novas unidades", disse Paes.