Boi Caprichoso vence o Garantido pela terceira vez consecutiva

O Boi Caprichoso conquistou o 26º título do Festival Folclórico de Parintins. Com o tema 'Cultura - o Triunfo do Povo', a agremiação ganhou pelo terceiro ano seguido o título nesta segunda-feira, 1º.

A última vez que o Caprichoso ganhou por três anos consecutivos foi entre 1994 e 1995. O resultado foi comemorado no Centro Cultural de Parintins, o Bumbódromo, no Amazonas.

Na sexta, 28, primeira noite do festival, o Caprichoso apresentou as influências indígenas, negras, ribeirinhas e de mestres da cultura popular da Amazônia. No sábado, 29, apresentou a criação histórica do boi-bumbá e, no domingo, 30, exaltou os conhecimentos ancestrais das florestas.

Os jurados deram a vitória para o Boi Caprichoso, das cores azul e branca, sobre o Boi Garantido, da cor vermelha. A disputa histórica acontece há 57 edições em Parintins, a cerca de 370 de Manaus, município com 115 mil habitantes.

No próximo sábado, 6, a equipe do Caprichoso viaja de barco até a capital amazonense para celebrar o título. Escolas de samba do Rio de Janeiro, como a Imperatriz Leopoldinense e Salgueiro, parabenizaram a Caprichoso nas redes sociais.

Do outro lado, a ex-BBB Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Garantido, lamentou o resultado. "Infelizmente, o nosso boi não ganhou. Vocês viram aí. Foi uma diferença de um décimo. O coração fica aflito, ficamos tristinhos, mas tudo vai se arrumar", publicou nas redes sociais.