Justiça do Rio mantém Feminicidas na jaula

A Justiça do Rio converteu em preventiva as prisões de Eduardo Lima Barreto e Maicon Douglas da Silveira Torres. Os dois homens foram responsáveis por dois crimes que chocaram a Baixada Fluminense em um intervalo de pouco mais de 24 horas. Eduardo matou a facadas a ex-companheira Luciene da Silva Queiroz Barreto, em Belford Roxo. Já Maicon assassinou, também a facadas, a ex-sogra Janaína da Silva Carneiro, em Nova Iguaçu.

O primeiro a passar por audiência foi Eduardo Lima Barreto. Em sua decisão, a juíza Mariana Tavares Shu, da Central de Custódia, destacou que "a crueldade dos fatos, praticado com diversas facadas, demonstra a mais absoluta inadequação do custodiado ao convívio social e sua extrema periculosidade", escreveu.

Segundo testemunhas do caso, Luciene, que trabalhava como gari em Belford Roxo, chegava para trabalhar no bairro São Francisco, ainda no início da manhã, por volta das 6h, quando o ex-marido a surpreendeu e a atacou com facadas. Os dois estavam separados desde fevereiro e Eduardo não aceitava o fim da relação.

A magistrada também mencionou que outras testemunhas do caso ainda não prestaram depoimento e a soltura do suspeito poderia atrapalhar o andamento das investigações da Polícia Civil.

"Destaque-se que a liberdade do autor dos fatos poderá incutir o temor nas testemunhas em comparecer à audiência para prestar depoimento sabendo que o autor dos fatos estará solto no mesmo ambiente".