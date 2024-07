Ex-genro já tinha ameaçado a vítima anteriormente

Após cometer o crime, Maicon pulou o muro do quintal da ex-sogra e fugiu. A testemunha contou ainda que o suspeito costumava ir à casa de Janaína e ameaçá-la de morte dizendo: "Eu vou matar todo mundo!" Maicon tinha um relacionamento conturbado com a filha da vítima e, segundo testemunhas, já havia agredido a ex-companheira.

As investigações apontam que o ataque pode ter sido motivado por ciúmes e vingança do homem contra a ex-mulher. PMs do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para a casa da vítima, na Rua Doutor Ismar Dutra, mas já a encontrou sem vida. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu e o caso continua com a DHBF.