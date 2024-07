Suspeito será ouvido e polícia aguarda resultado de exame

A Polícia Civil informou que o funcionário responsável pelo atendimento da criança será ouvido, bem como a direção da unidade e familiares. O menino foi encaminhado para exame de corpo de delito e as investigações estão andamento. A família do bebê espera pelo resultado do exame de alcoolemia do técnico para decidir quais medidas vai tomar.

"A gente fica chateado e está correndo atrás do que pode ser feito, não só por causa do meu filho, porque a gente entende que isso pode acontecer com outras pessoas. É uma causa que tem que ser levada à frente, para não ficar por isso mesmo", afirmou Jean.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou que, além das investigações e do boletim de ocorrência, uma sindicância interna foi aberta e o técnico, afastado das atividades até que se apure os fatos. A direção do Hospital Municipal Salgado Filho ainda declarou que "repudia veementemente todo e qualquer ato de violência e fará de tudo para que a situação seja devidamente esclarecida", disse, em nota.