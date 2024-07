Civil à espera de laudo

A Polícia Civil aguarda a conclusão do laudo de velocidade do táxi pilotado por Eduardo Henry Nogueira Gripp para concluir o inquérito da morte do motoboy Alan Rodrigues Sales, de 22 anos. O caso aconteceu no dia 31 de maio, em Vila Isabel, após uma briga de trânsito.

Segundo o delegado Leandro Gotijo, da 20ª DP (Vila Isabel), o inquérito deve ser concluído nos próximos dias. Ontem, o veículo de Eduardo, que havia passado por perícia na distrital, foi liberado e devolvido para o dono. A família de Alan aguarda ansiosamente pelos próximos passos.

"Acreditamos que saia um mandado de prisão preventiva ainda nos próximos dias, uma vez que já caberia esse pedido de prisão preventiva 30 dias atrás. Aguardamos ansiosos pela prisão do Sr. Eduardo Henry Noturno Gripp", disse Renan Pinho, primo da vítima.

O taxista, que é investigado por provocar o acidente que matou Alan, disse em depoimento que não socorreu a vítima e fugiu do local porque ficou com medo de ser linchado. A briga teve início após o motoboy bater com a mochila no retrovisor do táxi e ser perseguido pelo motorista.

O suspeito disse que não tinha pretensão de causar nenhum mal a Alan. Imagens disponibilizadas pelo próprio motorista mostram o momento em que o carro dele atingiu a motocicleta da vítima.