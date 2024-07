Moro em Unamar, em Cabo Frio, e ao anoitecer, as motos ainda continuam circulando com escapamentos abertos, incomodando todos os moradores. Quem reside na Avenida Independência sofre ainda mais com o barulho constante. Apesar do bom trabalho da Polícia Militar, a situação não está surtindo o efeito esperado. Os esforços das autoridades não têm sido suficientes para coibir essas infrações