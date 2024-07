As autoridades devem reconsiderar a construção do estádio do Flamengo nas proximidades da avenida Francisco Bicalho. Na quinta passada, às 17:38, o trânsito na região estava extremamente congestionado, evidenciando a já precária infraestrutura viária do local. A construção de um estádio de grande porte agravaria significativamente os problemas de tráfego, especialmente em horários de pico.